Зикунова Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти29.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Клименко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1934
Сын: Клименко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович
Смерть
29.11.1958
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область