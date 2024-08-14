Зикунова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗикунова Мария Федоровна

Зикунова Мария Федоровна

Место рождения

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Зикунов Федор Яковлевич

Мать: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Клименко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1934

Сын: Клименко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Клименко Василий Михайлович

Смерть
29.11.1958
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.