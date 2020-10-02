Мышляев Борис Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1945
Дата смерти02.10.2020
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1945
Отец: Мышляев Георгий Павлович
Мать: Мышляева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.10.2020