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Мышляев Борис Георгиевич

Место рождения

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

26.09.1945

Дата смерти

02.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1945

Отец: Мышляев Георгий Павлович

Мать: Мышляева Анна Андреевна

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Мышляев Сергей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2020