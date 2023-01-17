Рожков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1909
Дата смерти11.03.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909
Отец: Рожков Алексей Егорович
Мать: Рожкова Елена
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
11.02.1936
Дочь: Рожкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Маркова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
15.03.1941
Дочь: Шевелёва Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1953
Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1969
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район