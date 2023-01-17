Рожков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Иван Алексеевич

Рожков Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1909

Дата смерти

11.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909

Отец: Рожков Алексей Егорович

Мать: Рожкова Елена

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Рожков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Рожков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1936

Дочь: Рожкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Маркова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1941

Дочь: Шевелёва Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Рожков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рожкова Прасковья Александровна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Прасковья Александровна

Смерть
11.03.1969
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close