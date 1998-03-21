Логачева Светлана Прокопьевна
Место рождениястанция Любина, Любинский район, Омская область
Дата рождения20.05.1956
Дата смерти21.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1975
Дочь: Коновалова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1992
Отец ребёнка: Махунов Виктор Викторович
Смерть
21.03.1998