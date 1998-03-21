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Логачева Светлана Прокопьевна

Место рождения

станция Любина, Любинский район, Омская область

Дата рождения

20.05.1956

Дата смерти

21.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1956

Отец: Логачев Прокопий Семенович

Мать: Симонова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махунов Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1975

Дочь: Коновалова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1992

Сын: Махунов Глеб Викторович

Отец ребёнка: Махунов Виктор Викторович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
21.03.1998
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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