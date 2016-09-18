Карабицкая Анна Пателеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабицкая Анна Пателеевна

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Место рождения

деревня Верховка Ростошинский район Воронежская область

Дата рождения

01.04.1928

Дата смерти

18.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Верховка Ростошинский район Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карабицкий Юрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабицкий Юрий Иванович

Смерть
18.09.2016
Тучково, Рузский, Московская область
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