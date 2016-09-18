Карабицкая Анна Пателеевна
Место рождениядеревня Верховка Ростошинский район Воронежская область
Дата рождения01.04.1928
Дата смерти18.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Верховка Ростошинский район Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карабицкий Юрий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2016
Тучково, Рузский, Московская область