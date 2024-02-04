Соколов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953
Отец: Соколов Василий Васильевич
Мать: Соколова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Наталья Владимровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1979
Сын: Соколов Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Валентина Агафоновна
Рождение ребёнка
31.03.1981
Сын: Соколов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Валентина Агафоновна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика