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Соколов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953

Отец: Соколов Василий Васильевич

Мать: Соколова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталья Владимровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1979

Сын: Соколов Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Валентина Агафоновна

Рождение ребёнка
31.03.1981

Сын: Соколов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Валентина Агафоновна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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