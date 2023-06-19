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Kliachko Wife1

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1849
Вильнюс, Литовская ССР