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Kliachko Wife1
Kliachko Wife1
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Место рождения
Вильнюс
, Литовская ССР
Дата рождения
Около 1800
Дата смерти
До 1849
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс
, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1849
Вильнюс
, Литовская ССР
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