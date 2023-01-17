Архипов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Яков Михайлович

Архипов Яков Михайлович

avatar

Место рождения

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

15.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1880 ст.

Отец: Архипов Михаил Федорович

Мать: Мария Прокопьевна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1903 ст.

Жена: Агриппина Михайловна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас армии, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close