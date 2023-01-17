Архипов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1880 ст.
Отец: Архипов Михаил Федорович
Мать: Мария Прокопьевна
Бракосочетание
06.10.1903 ст.
Жена: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас армии, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно