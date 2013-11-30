Сизонов Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизонов Вячеслав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1969

Дата смерти

30.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Евгения Петровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.11.2013
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