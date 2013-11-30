Сизонов Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1969
Дата смерти30.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Евгения Петровна
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.11.2013