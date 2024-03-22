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Большунов Филипп Иванович

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Место рождения

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Между 1871 и 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1874

Отец: Большунов Иван

Мать: не указана

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Большунов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Большунова Ольга Ивановна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Раскулачивание
06.02.1931
Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Западной обл. Статья: 58-10-11 Приговор: 3 года ссылки. Дата реабилитации: 14 марта 1989 г.
Раскулачивание
23.03.1989
Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Западной обл. Статья: 58-10-11 Приговор: 3 года ссылки. Дата реабилитации: 14 марта 1989 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большунов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Большунова Ольга Ивановна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большунова Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Находился в Соловецкий лагерь особого назначения СЛОН, «Соловки», Архангельская область, Россия (ранее РСФСР) там и умер
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