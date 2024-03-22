Большунов Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1871 и 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1874
Отец: Большунов Иван
Рождение ребёнка
1900
Сын: Большунов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Большунова Ольга Ивановна
Раскулачивание
06.02.1931
Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Западной обл. Статья: 58-10-11 Приговор: 3 года ссылки. Дата реабилитации: 14 марта 1989 г.
Раскулачивание
23.03.1989
Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Западной обл. Статья: 58-10-11 Приговор: 3 года ссылки. Дата реабилитации: 14 марта 1989 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большунов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Большунова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Находился в Соловецкий лагерь особого назначения СЛОН, «Соловки», Архангельская область, Россия (ранее РСФСР) там и умер