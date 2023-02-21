Неизвестно Александр Петрович
Место рождениядер. Вахрушево, Буйский р-н, Костромская обл
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Вахрушево, Буйский р-н, Костромская обл
Рождение ребёнка
05.10.1933
Дочь: Козлова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Россия
Смерть
Неизвестно
Большой Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
село Дор, Буйский р-н, Костромская обл.