Неизвестно Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Александр Петрович

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Место рождения

дер. Вахрушево, Буйский р-н, Костромская обл

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Вахрушево, Буйский р-н, Костромская обл
Рождение ребёнка
05.10.1933

Дочь: Козлова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
Большой Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
село Дор, Буйский р-н, Костромская обл.
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