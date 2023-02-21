Балыкова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изотова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Борисовна
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Борисовна
Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?
Смерть
Неизвестно