Балыкова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыкова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изотова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Борисовна

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Борисовна

Отец ребёнка: Балыков Борис Игнатович?

Смерть
Неизвестно
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