Захаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Захаров Федор

Мать: Захарова Мария

Смерть
1946
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