Истомин Зотей Федоров
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Истомин Федор Савин
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Истомина Анна Зотиковна
Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Истомин Иван Зотиков
Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
11.08.1878
Дочь: Некрасова Феоктиста Зотиковна
Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна
Смерть
1919