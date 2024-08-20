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Истомин Зотей Федоров

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Истомин Федор Савин

Мать: Истомина Пелагея Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1861

Жена: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Истомина Анна Зотиковна

Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Истомин Алексей Зотиков

Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Истомин Иван Зотиков

Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1878

Дочь: Некрасова Феоктиста Зотиковна

Мать ребёнка: Истомина (Меньщикова) Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1919
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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