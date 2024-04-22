Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Казаков Андрей Степанович

Мать: Екатерина Васильевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьянчиков Степан Иванович

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукьянчикова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчиков Иван

Смерть
Неизвестно
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