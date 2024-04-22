Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Казаков Андрей Степанович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лукьянчиков Степан Иванович
Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукьянчикова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянчиков Иван
Смерть
Неизвестно