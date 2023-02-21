Боровков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Боровков Пётр

Мать: Боровкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Боровков Терентий

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Боровков Антон

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Боровков Александр

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
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