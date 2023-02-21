Боровков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Боровков Пётр
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Боровков Терентий
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Боровков Антон
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Боровков Александр
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно