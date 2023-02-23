Денисова Устинья Булгакова
Место рожденияСело Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Денисов Петр Никитич
Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Семенихина Ирина Денисова
Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Денисов (рекрут С 1812) Федосий Никитич
Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно