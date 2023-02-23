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Денисова Устинья Булгакова

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Место рождения

Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Заломное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Денисов Петр Никитич

Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Семенихина Ирина Денисова

Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Денисов (рекрут С 1812) Федосий Никитич

Отец ребёнка: Денисов Никита Иванович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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