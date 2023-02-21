Банников Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951
Рождение ребёнка
25.07.1975
Сын: Банников Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Людмила Николаевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1979
Дочь: Тумаева Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Банникова Людмила Николаевна
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно