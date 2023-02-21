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Банников Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951

Отец: Банников Пётр Семенович

Мать: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
25.07.1975

Сын: Банников Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Банникова Людмила Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1979

Дочь: Тумаева Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Банникова Людмила Николаевна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Людмила Николаевна

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