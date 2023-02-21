Уланова Первая Егора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Первая Егора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Катерина Егоровна

Отец ребёнка: Уланов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Уланов Иван Егорович

Отец ребёнка: Уланов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Уланов Егор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Егор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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