Сухих Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Александра Дмитриевна

Сухих Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1893

Дочь: Миропия Васильевна

Отец ребёнка: Сухих Василий Андреевич

Согра, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Марфа Николаевна Бачина того ж прихода деревни Бармичи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close