Сухих Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1893
Дочь: Миропия Васильевна
Отец ребёнка: Сухих Василий Андреевич
Согра, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Марфа Николаевна Бачина того ж прихода деревни Бармичи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно