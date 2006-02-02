Карташова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташова Анастасия Андреевна

Карташова Анастасия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2006

Отец: Карташов Андрей Анатольевич

Мать: Карташова Надежда

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close