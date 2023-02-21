Бондаренко Мефодий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бондаренко Василий Михайлович
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
12.04.1898
Сын: Бондаренко Василий
Мать ребёнка: Бондаренко Неонилла
Заяровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондаренко Неонилла
Смерть
Неизвестно