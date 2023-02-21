Бондаренко Мефодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мефодий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бондаренко Василий Михайлович

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Бондаренко Василий

Мать ребёнка: Бондаренко Неонилла

Заяровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Неонилла

Смерть
Неизвестно
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