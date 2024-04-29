Богуславский Александр Тимофеевич 15.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богуславский Александр Тимофеевич

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Место рождения

г. Артемовск

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

19.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Артемовск
Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богуславская (Бим) Хая (Рая) Шоломовна

Москва, СССР
Смерть
19.08.1994
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 12-13, ограда/участок 37

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