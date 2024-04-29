Богуславский Александр Тимофеевич
Место рожденияг. Артемовск
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти19.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Артемовск
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богуславская (Бим) Хая (Рая) Шоломовна
Москва, СССР
Смерть
19.08.1994
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 36, ряд 12-13, ограда/участок 37