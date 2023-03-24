Одувалин Егор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Одувалин Митрофан Степанович
Мать: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Одувалин Николай Егорович
Мать ребёнка: Одувалина Афимья Ивановна
Троицкая, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Одувалина Афимья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно