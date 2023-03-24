Одувалин Егор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одувалин Егор Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Одувалин Митрофан Степанович

Мать: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Одувалин Николай Егорович

Мать ребёнка: Одувалина Афимья Ивановна

Троицкая, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1989

Дочь: Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Одувалина Афимья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одувалина Афимья Ивановна

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