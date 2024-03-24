Бугаева (Андрусенко) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Андрусенко) Надежда Александровна

Место рождения

Губкин, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрусенко Александр Павлович

Мать: Андрусенко Алевтина Михеевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
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