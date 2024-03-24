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Бугаева (Андрусенко) Надежда Александровна
Бугаева (Андрусенко) Надежда Александровна
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Древо
Место рождения
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрусенко Александр Павлович
1926 г.р.
Мать
Андрусенко (Пчельникова) Алевтина Михеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Андрусенко Александр Павлович
Мать:
Андрусенко Алевтина Михеевна
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
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