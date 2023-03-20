Козлов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Александра Андреевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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