Козлов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Александра Андреевна
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно