Дроздова (Мельникова) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1963
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963
Отец: Мельников Анатолий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1984
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.01.1985
Отец ребёнка: Дроздов Игорь Валентинович
Рождение ребёнка
27.08.1989
Дочь: Татаринова (Дроздова) Анна Игоревна
Отец ребёнка: Дроздов Игорь Валентинович
Южноукраинск, Миколаївська область