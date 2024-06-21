Дроздова (Мельникова) Светлана Анатольевна 29.03.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дроздова (Мельникова) Светлана Анатольевна

Место рождения

Копылово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

29.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: Мельников Анатолий

Мать: не указана

Копылово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
27.07.1984

Муж: Дроздов Игорь Валентинович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.01.1985

Сын: Дроздов Денис Игоревич

Отец ребёнка: Дроздов Игорь Валентинович

Рождение ребёнка
27.08.1989

Дочь: Татаринова (Дроздова) Анна Игоревна

Отец ребёнка: Дроздов Игорь Валентинович

Южноукраинск, Миколаївська область

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