Иванова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1955
Отец ребёнка: Иванов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Ефимович
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно