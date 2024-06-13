Иванова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1955

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Ефимович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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