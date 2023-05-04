Бельтюков Григорий Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюков Григорий Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бельтюков Дементий Семенов

Мать: Бельтюкова Анастасия Иванова

Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бельтюкова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Бельтюкова Дарья Васильева

Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельтюкова Дарья Васильева

Образование
Неизвестно
В земском училище
Смерть
Неизвестно