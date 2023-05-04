Бельтюков Григорий Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бельтюкова Анна Григорьева
Мать ребёнка: Бельтюкова Дарья Васильева
Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
В земском училище
Смерть
Неизвестно