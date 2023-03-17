Крушельницкая Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.

Дочь: Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Крушельницкий Данил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.07.1908 ст.

Дочь: Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Крушельницкий Данил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушельницкий Данил Иванович

Смерть
Неизвестно
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