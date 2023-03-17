Крушельницкая Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.
Дочь: Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Крушельницкий Данил Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1908 ст.
Дочь: Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Крушельницкий Данил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно