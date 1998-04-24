Лунина Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина Анастасия Владимировна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

24.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1998

Отец: Лунин Владимир Владиславович

Мать: Ваничкина Елена Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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