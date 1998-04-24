Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лунина Анастасия Владимировна
Лунина Анастасия Владимировна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
24.04.1998
Пол
Женский
Отец
Лунин Владимир Владиславович
1970 г.р.
Мать
Ваничкина Елена Петровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1998
Отец:
Лунин Владимир Владиславович
Мать:
Ваничкина Елена Петровна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия