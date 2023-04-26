Дарья Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Владимир Яковлев
Мать: Фёкла Силуанова
Бракосочетание
15.02.1891
Муж: Иван Константинов
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Василий
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гавриил
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Константинов