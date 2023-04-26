Дарья Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

1833 г.р.

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Владимир Яковлев

Мать: Фёкла Силуанова

Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Иван Константинов

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Василий

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Константинов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: Иван Константинов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Константинов

Жуково, Осташковский, Тверская область