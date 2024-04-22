Тепляков Савва Наумович
Место рождения
Дата рождения?.01.1906
Дата смерти05.07.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906
Отец: Тепляков Наум
Мать: Теплякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1928
Дочь: Селькова Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
11.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
21.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна
Захоронение (военное)
1942
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Братское захоронение
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплякова Фекла Ефимовна
Смерть
05.07.1942
Умер от дизентерии