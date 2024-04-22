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Тепляков Савва Наумович

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Место рождения

Нижний Катарач, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

?.01.1906

Дата смерти

05.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906

Отец: Тепляков Наум

Мать: Теплякова Анна Ивановна

Нижний Катарач, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1928

Дочь: Селькова Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна

Нижний Катарач, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
21.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплякова Фекла Ефимовна

Захоронение (военное)
1942
Алёховщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Братское захоронение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Фекла Ефимовна

Смерть
05.07.1942
Умер от дизентерии
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