Жинко (Цесли) Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Цесли Павел Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1798
Муж: Жинко Харитон Иванов
Рождение ребёнка
05.05.1800
Дочь: Ирина Харитонова
Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 123об-124 - рождение
Смерть
Неизвестно