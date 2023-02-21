Жинко (Цесли) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖинко (Цесли) Евдокия Павлова

Жинко (Цесли) Евдокия Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Цесли Павел Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1798

Муж: Жинко Харитон Иванов

Рождение ребёнка
05.05.1800

Дочь: Ирина Харитонова

Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 123об-124 - рождение
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close