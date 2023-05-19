Пономарев Иродион Лаврентиев
Место рожденияЛебедянский уезд Тамбовская губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Пономарев Лаврентий
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Дарья Родионова
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
Рождение ребёнка
17.06.1897
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.01.1900
Сын: Пономарев Григорий Родионов
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Ульяна Родионова
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Варвара Родионова
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.04.1915
Дочь: Пелагея Родионова
Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно