Пономарев Иродион Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Иродион Лаврентиев

Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовская губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пономарев Лаврентий

Мать: Пономарева Анна Евдокимова

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дарья Родионова

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Никон Родионов

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Пономарев Иоанн Родионов

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.01.1900

Сын: Пономарев Григорий Родионов

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Ульяна Родионова

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Варвара Родионова

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.04.1915

Дочь: Пелагея Родионова

Мать ребёнка: Пономарева Мария Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Мария Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно