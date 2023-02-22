Благодёров (Бригадиров) Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёров (Бригадиров) Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Благодёров (бригадиров) Никита Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Благодёров (бригадиров) Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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