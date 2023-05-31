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Шабалин Афанасий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1886

Дочь: Парсаева Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Шабалина Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабалина Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шабалина Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Шабалина Варвара Гавриловна

Смерть
Неизвестно