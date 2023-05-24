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Альфинур
Альфинур
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.?
Пол
Женский
Отец
Файздрахман
Мать
(Габдрахманова) Расиха Габдрахмановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
31.08.?
Отец:
Файздрахман
Мать:
Расиха Габдрахмановна
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