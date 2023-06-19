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Бородин Андрей Николаевич

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

06.11.1955

Дата смерти

09.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955

Отец: Бородин Николай Андреевич

Мать: Бородина Лидия Максимовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
26.03.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
09.08.1986
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область