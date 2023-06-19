Бородин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1955
Дата смерти09.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955
Бракосочетание
26.03.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1986
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно