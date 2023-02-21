Смирнов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гаркина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Нуча, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Нуча, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Нуча, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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