Уваров Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 2017
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