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Кондрашов Алексей Егорович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кондрашов Егор Иванович

Мать: Кондрашова Дарья Даниловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондрашов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кондрашов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кондрашова Олимпиада Алексеевна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Пелагея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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