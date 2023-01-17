Кондрашов Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондрашов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кондрашов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашова Олимпиада Алексеевна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно