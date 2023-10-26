Тухин Тимофей Созонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухин Тимофей Созонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1816

Дата смерти

01.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1816

Отец: Тухин Созонт Иванович

Мать: Тухина Ххххх ххххх ххххх

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Тухин Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: Тухина Ххххх Дарья Ивановна

Тауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919
Смерть
01.01.1896
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