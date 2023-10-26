Тухин Тимофей Созонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1816
Дата смерти01.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1816
Отец: Тухин Созонт Иванович
Мать: Тухина Ххххх ххххх ххххх
Рождение ребёнка
04.12.1888
Мать ребёнка: Тухина Ххххх Дарья Ивановна
Тауш 1868 д. каз. Шипаковское с/о, Юргинская волость, Ялуторовский округ, Тобольская губерния, Российская империя 1868-1919
Смерть
01.01.1896