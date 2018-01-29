Лихачёв Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1965
Дата смерти29.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбургская обл., Тоцкий р-н, п.Набережный, Россия
Рождение ребёнка
21.08.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грачёвка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Бузулук
Смерть
29.01.2018
г.Бузулук