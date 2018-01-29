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Лихачёв Александр Васильевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.06.1965

Дата смерти

29.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская обл., Тоцкий р-н, п.Набережный, Россия
Рождение ребёнка
21.08.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грачёвка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Смерть
29.01.2018
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
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