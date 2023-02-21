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Пакулев Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983

Отец: Пакулев Виктор Иванович

Мать: Пакулева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
14.11.2005

Сын: Пакулев Данил Евгеньевич

Мать ребёнка: Пакулева Елена

Рождение ребёнка
07.07.2013

Сын: Пакулев Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Пакулева Елена

Рождение ребёнка
18.04.2017

Дочь: Пакулева Лиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Пакулева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакулева Елена

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