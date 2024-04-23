Зверев Леонтий Иванович
Место рожденияс. Старая Башкарка, Петрокаменский, Свердловская
Дата рождения24.02.1928
Дата смерти23.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928
Бракосочетание
Неизвестно
брак не был заключён, было сожительство.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Пономарев Александр
Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Елизавета
Смерть
23.10.1985
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно