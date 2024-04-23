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Зверев Леонтий Иванович

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Место рождения

с. Старая Башкарка, Петрокаменский, Свердловская

Дата рождения

24.02.1928

Дата смерти

23.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928

Отец: Зверев Иван Меркурьевич

Мать: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Пономарева) Елизавета

брак не был заключён, было сожительство.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева (Казанцева) Федора Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Пономарев Александр

Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Елизавета

Смерть
23.10.1985
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно

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