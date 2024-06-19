Наталья Егорова
Место рожденияКаинки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1868
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1871
Дочь: (Арефьева) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
29.04.1874
Дочь: (Арефьева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.08.1875
Дочь: (Арефьева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Смерть
03.12.1876