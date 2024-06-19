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Наталья Егорова

Место рождения

Каинки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1868

Сын: Арефьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.07.1871

Дочь: (Арефьева) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
29.04.1874

Дочь: (Арефьева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
18.08.1875

Дочь: (Арефьева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Смерть
03.12.1876

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