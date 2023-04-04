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Гурфинкель Эстер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

27.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Туба

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурфинкель Самуил

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Малка (Молка)

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурфинкель Александр (Шура)

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурфинкель Михаил

Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб

Смерть
27.05.1942
Причина смерти: Холокост