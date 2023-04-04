Гурфинкель Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти27.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Туба
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гурфинкель Велвл (Владимир)
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гурфинкель Самуил
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Малка (Молка)
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гурфинкель Александр (Шура)
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурфинкель Михаил
Отец ребёнка: Гурфинкель Лейб
Смерть
27.05.1942
Причина смерти: Холокост