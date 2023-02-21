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Лубягин Софрон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: Лубягин Григорий Алексеевич

Мать: Лубягина Марья Яросимова

Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Сын: Лубягин Фрол Софронович

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Наталия Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Огрина Нина Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокимова Феодора Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Коновалова Дарья Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Блинова Мавра Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Пересторонина Акилина Софронова

Мать ребёнка: Лубягина Авдотия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубягина Авдотия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1752
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