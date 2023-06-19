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Удалова Валентина Анатольевна

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Место рождения

Селедково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1988

Отец: Каплунов Анатолий Михайлович

Мать: Каплунова Наталья Николаевна

Селедково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
С 09.12.2011

Муж: Удалов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.2012

Сын: Удалов Максим Иванович

Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.2017

Дочь: Удалова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удалов Александр Иванович

Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич