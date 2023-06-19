Удалова Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1988
Бракосочетание
С 09.12.2011
Рождение ребёнка
03.03.2012
Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.2017
Дочь: Удалова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удалов Александр Иванович
Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Удалов Иван Николаевич